لبنان

مساعي التأليف سقطت والمبادرات تهاوت

Lebanon 24
24-06-2021 | 18:10
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سقطت مساعي التأليف، وتهاوت المبادرات الواحدة تلو الأخرى، من مبادرة ماكرون إلى مبادرة برّي، بانتظار تفويض النائب جبران باسيل إلى السيّد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الذي يعطي اجابته اليوم باطلالته الخاصة بالتفويض ومسار الانهيار العام بالبلد، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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