لبنان

نصر الله الحريص على علاقته مع "التيّار" متمسّك بمبادرة بري

Lebanon 24
25-06-2021 | 01:46
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كشفت مصادر إعلامية لـ "القبس" الكويتية بأن "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيعلن تمسّكه بمبادرة الرئيس بري بالتوازي مع حرصه على العلاقة مع التيار الوطني الحرّ، ما يعني بقاء الأمور على حالها من دون أي انفراج".

المصدر: أنديرا مطر - القبس الكويتية
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نصر الله

بري

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