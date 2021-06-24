3 جرحى في إشكال مسلّح في جبل البداوي

وقع إشكال مسلّح بين عائلتين في منطقة جبل البداوي. وقد تخلّل الإشتباك إلقاء قنبلة وإطلاق رصاص كثيف.

وقد سقط حتى الآن ثلاثة جرحى، في حين ناشد الاهالي الجيش التدخل فوراً لضبط المنطقة.