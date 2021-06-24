لبنان

3 جرحى في إشكال مسلّح في جبل البداوي

Lebanon 24
24-06-2021 | 18:57
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وقع إشكال مسلّح بين عائلتين في منطقة جبل البداوي. وقد تخلّل الإشتباك إلقاء قنبلة وإطلاق رصاص كثيف.
وقد سقط حتى الآن ثلاثة جرحى، في حين ناشد الاهالي الجيش التدخل فوراً لضبط المنطقة.
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