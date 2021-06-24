حملة من "أمل"...

ينظم ناشطون في حركة "امل" حملة اعلامية على "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" معاً في قضية التحقيق مع مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان والذي كلف وزير الطاقة موظفا محسوبا على الحزب ترؤس لجنة التحقيق معه.