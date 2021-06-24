لبنان

ظلم "المصارف"...

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:09
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بدأت مصارف تمتنع عن سداد الرواتب بالليرة اللبنانية الا بالزام المؤسسات تسديد نسبة معينة من الرواتب للمصرف او توفير الاموال نقداً لمصرف تجنباً لرسوم اضافية.
المصدر: النهار
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