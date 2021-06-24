لبنان

تجنب السجالات...

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:10
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اوصى اجتماع بين "حزب الله" وحركة "امل" الناشطين بعدم الدخول في اي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي "مما لا ينتج منه الا خلافات عقيمة بين ابناء البيت الواحد""
المصدر: النهار
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