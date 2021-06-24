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لبنان
لا للسلك...
Lebanon 24
24-06-2021
|
21:11
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اتصل ضابط بعنصر في قوى الامن لاستدعائه للخدمة فرد العنصر بأنه لا يريد الالتحاق بالسلك مجددا واقفل الهاتف.
المصدر: النهار
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