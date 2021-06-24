لبنان

اصلاح العلاقة...

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:12
A-
A+
Doc-P-836521-637601948133647658.jpg
Doc-P-836521-637601948133647658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جرت محاولات لاصلاح ذات البين بين زعيم ومسؤول حزبي تم تعيينه في موقع اداري قبل مدة كما كان عيّن سابقاً في مؤسسة كبيرة حيث تقاضى رواتبه وتعويضاته من دون التزام الدوام.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
نصر الله الحريص على علاقته مع "التيّار" متمسّك بمبادرة بري
lebanon 24
25/06/2021 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة تركيا ومصر..."نفق مظلم" وخطوات لترطيب "الأجواء"
lebanon 24
25/06/2021 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرو دياب يتجاهل ابنته.. هل دخل في علاقة جديدة؟
lebanon 24
25/06/2021 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: لقد أنجزنا مهمتنا في أفغانستان وسننتقل الآن إلى علاقة ثنائية جديدة مع شركائنا الأفغان
lebanon 24
25/06/2021 07:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24

مصالحة

علاقة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:01 | 2021-06-24
23:00 | 2021-06-24
22:58 | 2021-06-24
23:37 | 2021-06-24
23:34 | 2021-06-24
23:25 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website