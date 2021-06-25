لبنان

إهمال" الكلام"...

Lebanon 24
25-06-2021 | 04:13
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لوحظ أن وسائل اعلام الثنائي الشيعي "المنار" و"ان بي ان" واذاعات تجنبت الترويج لكلام النائب جبران باسيل أو التعليق عليه أو اعطائه الأهمية اللازمة.
المصدر: النهار
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