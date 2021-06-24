لبنان

زيارة جبلية...

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:15
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علم أنّ زعيماً سياسياً سيزور بلدات في منطقة الجبل بعد لقاء خلدة غداً السبت، وسيتوّج ذلك بزيارة ولقاء مع مرجعية روحية بارزة.
المصدر: النهار
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