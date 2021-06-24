لبنان

انهيار دراماتيكي؟

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:19
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شبّه مرجع مالي التطمينات التي يتم تعميمها حول الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتلك التطمينات التي سبقت الانهيار تحت عنوان الليرة بخير والقطاع المصرفي متين، وحذر من مفاجأة منتظرة تتمثل بانهيار دراماتيكي لفروع الصندوق.
المصدر: نداء الوطن
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