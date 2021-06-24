لبنان

مفارقات البطاقة التمويلية

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:21
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في مفارقات البطاقة التمويلية التي أقرتها اللجان المشتركة والتي تنص على اعطاء مساعدة بقيمة 93 دولاراً لمن تقل رواتبهم عن مليوني ليرة، سيصبح راتب الموظف الذي يتقاضى مليون وتسعماية الف ليرة ما يوازي ثلاثة ملايين وخمسمائة الف ليرة، في حين ان الموظف الذي يتقاضى مليوني ليرة لن يستفيد من اي مساعدة.
المصدر: نداء الوطن
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