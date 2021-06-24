لبنان

اجتماعات "الضمان" مهدّدة بالتوقف

Lebanon 24
24-06-2021 | 23:12
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كتبت "الأخبار": أصدر ديوان المحاسبة قراراً منع فيه أعضاء مجلس ادارة الضمان الاجتماعي الموجودين خارج الأراضي اللبنانية المشاركة في اجتماعات المجلس عبر تطبيقات الفيديو، معتبراً أن كل من تنطبق عليه هذه المواصفات يعتبر غائباً ولا يحق له الحضور افتراضياً. مصادر المجلس أشارت إلى أن هذا القرار سيتسبّب في مشكلة قوامها أن من يجتمعون اليوم يساوي عددهم النصف زائد واحداً (بسبب وفاة بعض الأعضاء) وبالتالي يكفي أن يقرر عضو واحد عدم الحضور حتى يعطل جلسات مجلس الإدارة عن عمد ويوقف عمله.
المصدر: الأخبار
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