تنازلات من جنبلاط لتمرير المرحلة... وحدة الصف أولوية

كتبت صحيفة "العرب" عزت مصادر لبنانية المساعي التي قام بها وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، لعقد اجتماع درزي مقرر ليوم السبت يجمع بينه وبين طلال أرسلان زعيم الحزب الديمقراطي ووئام وهاب رئيس حزب التوحيد العربي، إلى خوفه على مصير الطائفة الدرزية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان.وقالت المصادر إن جنبلاط، الذي يهمه توفير حماية للدروز كونهم فئة صغيرة في لبنان، قرر التحرك نحو الحوار وتقديم التنازلات المطلوبة منه كي تكون هناك وحدة صف بين الدروز في المرحلة العصيبة التي يتوقع أن يمر بها لبنان.وفي مقدمة التنازلات قبول جنبلاط بوضع وهاب في مستواه على الرغم من أن الأخير لا يمتلك تأثيرا فعليا داخل الطائفة الدرزية.وأشارت هذه المصادر إلى أن المحاولات التي تمت قبل الاجتماع، الذي من المقرر أن يعقد في دارة خلدة، لم تنجح في تجاوز نقاط الخلاف، وأن جنبلاط يراهن على الاجتماع لتجاوز الخلافات، وخاصة ما تعلق بحادثة الشويفات في أيار 2018.