لبنان

درويش: تمويل البطاقة التمويلية جرى ترحيله…

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:37
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عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أشار الى أن "تمويل البطاقة التمويلية جرى ترحيله الى اجتماع الهيئة العامة للمجلس النيابي التي عليها تحديد ما إذا كان من مصرف لبنان أم من جهات دولية". ولفت درويش الى ان "الوزارات المعنية بالبطاقة هي، الشؤون الاجتماعية بما لديها من فريق فاعل على الأرض ، ووزارة الاقتصاد التي لديها سلطة إنجاز عمليات إقتصادية، ووزارة الدفاع باعتبار الجيش قام بتوزيع الـ 400 ألف ليرة على العائلات المحتاجة"، وأشار درويش لـ "الأنباء" الإلكترونية الى أن "بعض النواب عارضوا تسييس البطاقة التمويلية كي لا تتحول الى بطاقة انتخابية"، وقال "في حال تمكنت الوزارات الثلاث من تحديد العائلات الأكثر فقرا فهذا يساعد على عدم تسييس الموضوع".
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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