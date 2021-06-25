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لبنان
رئيس بلدية يناشد اللواء ابراهيم تأمين مواكبة لصهاريج المحروقات
Lebanon 24
25-06-2021
|
01:10
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ناشد رئيس بلدية مشحا طلال علوش في بيان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم "تأمين مواكبة أمنية لصهاريج المحروقات المتجهة نحو عكار لأن الظلام يهدد القضاء بعد نفاد مادة المازوت لدى اصحاب المولدات الخاصة في ظل تقنين غير مسبوق في التيار الكهربائي وصل إلى 20 ساعة يوميا، في ظلِّ انقطاع مادة المازوت من السوق بسبب قطع الطرق والتعرض لسائقي الصهاريج، ولا سيما أن شركات المحروقات أوقفت إرسال مادة البنزين والمازوت الى عكار خوفا على سلامة السائقين.
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