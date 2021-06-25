لبنان

اشكال في عكار تطور الى اطلاق نار على خلفية تعبئة البنزين

Lebanon 24
25-06-2021 | 01:49
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وقع اشكال فردي في بلدة جديدة القيطع في عكار تطور الى اطلاق نار وذلك على خلفية تعبئة البنزين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وعلى الأثر، عمد عدد من الشبان على قطع الطريق في المحلة.
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