اجتماع بعبدا.. "ما حدا فهم شي"!

يعلّق مراقبون على الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا يوم أمس والذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضره وزيرا المال والطاقة في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وريمون غجر إضافة إلى حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بأنّه لم يعرف ماذا تقرّر بشكل واضح وصريح فيه، إذ أنّ البيان الرسمي الصادر عن بعبدا كان "مبهماً" و"غير واضح وشفاف" و"ما حدا فهم منو شي".