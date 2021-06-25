العثور ‏على ‏طفل ‏حديث ‏الولادة ‏في ‏صيدا.. رمته جدته لتتخلص منه

عثر أحد المواطنين صباح اليوم الجمعة على طفل حديث الولادة بعد ان لفته صوت يخرج من علبة كرتون ملقاة الى جانب الطريق قرب مدرسة الدوحة في صيدا، وفق أفاد مندوب "لبنان 24".

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، أوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان جدة الطفل (ام والدته) وتدعى ت.ش. بعدما تبين انها هي من قامت برميه في المكان بحجة التخلص منه. وكذلك اوقف والدة الطفل وتدعى م.ن. وكانت وضعته منذ يومين في مستشفى حيرام في صور.كما أمر القاضي رمضان بنقل الطفل الى مركز لبيب الطبي في صيدا، وهو بحال جيدة في وقت تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات القضية.