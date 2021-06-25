لبنان

بعد توقيفه في مطار بيروت.. السماح لعميل اسرائيلي بمغادرة لبنان!

Lebanon 24
25-06-2021 | 02:19
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ضجت وسائل الإعلام بخبر سماح القضاء اللبناني للعميل الإسرائيلي جعفر غضبوني بمغادرة البلاد.

 

وأفيد بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة أعطى إشارته لأمن المطار بالسماح للعميل غضبوني بمغادرة الأراضي اللبنانية، بعدما كان قد أوقفه الأمن العام في مطار بيروت في السادس من حزيران الجاري، لورود اسمه على البرقية 303 (برقية تصدر عن الجيش لمتابعة العملاء).

 

هذه الخطوة دفعت بهيئة ممثلي الأسرى المحررين إلى إصدار بيان قالت فيه: "من جديد، يضرب القضاء العسكري كل القيم والقوانين والمصلحة الوطنية بمطرقة الانحياز الفاضح لجيش العملاء الذي أذاق اللبنانيين كل صنوف الإرهاب والتقتيل والإذلال. من جديد، يبرهن القضاء العسكري أن التعامل مع العدو الإسرائيلي ليس وجهة نظر فحسب، بل هو حقّ يتمتّع به من أراد الخيانة والتعامل. "

 

والعميل غضبوني هو ابن بلدة الناقورة خدَم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي رقيباً في سلاح مشاة لنحو عشر سنوات.

 

 

 

 

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