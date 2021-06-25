لبنان

المشرفية: كافحوا الإحتكار

Lebanon 24
25-06-2021 | 02:27
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غرّد وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال، رمزي المشرفية، عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "اليوم يوقّع الرئيس دياب الموافقة الاستثنائية لشراء المحروقات على سعر 3900، بعض الشركات الموزّعة وأصحاب المحطات خزّنوا ما يكفي لبنان لأسابيع عدّة وبالتالي سيتم بيع المحروقات المخزّنة مسبقاً وعلى سعر 1514 ليرة على السعر الجديد".
وأضاف: "دور الأجهزة الأمنية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد مكافحة الإحتكار الحاصل والذي يدفع المواطن ثمنه يومياً من صحّته وأعصابه وجيبه، وإلا ستبقى الاحتكارات في تزايد كما في المواد الأخرى".
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