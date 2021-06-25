جنبلاط عرض الأوضاع مع منسقة الأمم المتحدة والسفير الصيني

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء الخميس، في كليمنصو، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جوانا ورونيكا، حيث جرى عرض لمختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة.



كما استقبل جنبلاط السفير الصيني في لبنان تشيان مينجيان وعرض معه آخر المستجدات السياسية.