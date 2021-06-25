"حزب الله" لباسيل: "مش نحنا يلي مننحشر بالزاوية"!

تنقل أوساط قريبة من جو "حزب الله" إنّ الحزب أوصل رسالة عبر قنوات الاتصال بينه وبين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل مفادها أنّ الحديث في الإعلام عن "تفويض" السيد حسن نصرالله بموضوع الحكومة و"حقوق المسيحيين" لم يكن بمكانه، و"مش نحنا يلي مننحشر بالزاوية.. فما نفعله هو ما نؤمن به ونراه صواباً ولسنا بحاجة لمن يملي علينا شيئاً أو يفرض علينا خطوة".