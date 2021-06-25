لبنان

سلسلة أحكام لمحكمة جنايات البقاع

Lebanon 24
25-06-2021 | 10:05
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أصدرت محكمة الجنايات في البقاع سلسلة احكام في حق متهمين بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وترواحت الاحكام بين تغريم المتهمين والسجن مع الاشغال الشاقة.
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