حزب الله والوطني الحر: لالتزام المحازبين والمؤيدين أعلى معايير الانضباط

عقد مسؤولو الإعلام في "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، بالإضافة إلى مديري الأخبار في الوسائل الإعلامية والمسؤولين عن ملفات التواصل الاجتماعي لدى الطرفين، لقاء تنسيقيا في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.وكان اللقاء بحسب بيان، "إيجابيا جدا وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الاعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل كم الاشاعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل، وهي إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف".واتفق الطرفان على "استكمال التواصل ودورية اللقاءات والاجتماعات الثنائية، التي تنعقد كذلك على مستوى باقي اللجان والقطاعات التنفيذية".وشدد الطرفان على "ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي أعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين".