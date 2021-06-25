لبنان

حزب الله والوطني الحر: لالتزام المحازبين والمؤيدين أعلى معايير الانضباط

Lebanon 24
25-06-2021 | 03:53
A-
A+
Doc-P-836621-637602154212513887.jpg
Doc-P-836621-637602154212513887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد مسؤولو الإعلام في "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، بالإضافة إلى مديري الأخبار في الوسائل الإعلامية والمسؤولين عن ملفات التواصل الاجتماعي لدى الطرفين، لقاء تنسيقيا في مقر التيار في ميرنا الشالوحي.

وكان اللقاء بحسب بيان، "إيجابيا جدا وبحث في سبل تعزيز التنسيق والتعاون الاعلامي في المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل كم الاشاعات التي تطاول العلاقة بين ثنائي تفاهم مار مخايل، وهي إشاعات مغرضة ومعروفة الأهداف".

واتفق الطرفان على "استكمال التواصل ودورية اللقاءات والاجتماعات الثنائية، التي تنعقد كذلك على مستوى باقي اللجان والقطاعات التنفيذية".

وشدد الطرفان على "ضرورة التزام المحازبين والمؤيدين على وسائل التواصل الاجتماعي أعلى معايير الانضباط والتحلي بروحية التفاهم والعلاقة الوطيدة بين الطرفين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:18 | 2021-06-25
05:12 | 2021-06-25
05:00 | 2021-06-25
04:33 | 2021-06-25
04:30 | 2021-06-25
04:30 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website