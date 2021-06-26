66 في المئة من اللاجئين السوريين باقون في أوروبا.. وهذا موقع لبنان

وفي أرقام إحصائية جديدة، كشف تقرير نشره موقع "Schengen Visa Info" أنّ 66% من طالبي اللجوء السوريين في الاتحاد الأوروبي لا يعتزمون العودة إلى ديارهم.ويوضح الموقع أنّ أكثر من 10 آلاف سوري تقدّموا بطلب للحصول على حماية في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهريْ كانون الثاني وشباط من العام الجاري، وذلك نقلاً عما أورده مكتب "دعم اللجوء الأوروبي" في تقرير "معلومات بلد المنشأ" الأخير.وفي التفاصيل أنّ التقرير الذي يحمل عنوان: "سوريا: وضع العائدين من الخارج"، يكشف أنّه خلال شهريْ كانون الثاني وشباط، تم إحصاء نحو 5 آلاف طلب متكرر في البلد نفسه، ما يمثّل أعلى عدد طلبات منذ العام 2016، وفقاً لـ"Schengen Visa Info". كذلك، يشير تقرير "معلومات بلد المنشأ" إلى أنّه خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2020 وشباط 2021، تضاعف عدد طلبات السوريين بالمقارنة مع الفترة السابقة نفسها.توازياً، يتناول التقرير مسألة عودة السوريين من أوروبا وتركيا ولبنان والأردن، إذ يوضح أنّ 137 سورياً عادوا طوعياً إلى بلدهم من الدنمارك في كانون الأول الفائت. ويقول التقرير إنّ الحكومة الدنماركية التي تستضيف 35 ألف سوري منحت نحو 22 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 25 ألف و764 يورو لكل عائد. ويضيف التقرير بالقول إنّ 10 سوريين فقط وافقوا على العودة إلى ديارهم من هولندا حيث يقيم 77 ألف سوري حالياً.ويلفت التقرير إلى أنّ أغلبية اللاجئين السوريين في الاتحاد الأوروبي لا يخططون للعودة إلى ديارهم قريباً فبموجب دراسة أجرتها منظمة "اليوم التالي" السورية، صرّح 1600 سوري مقيمون في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد أنّهم لا يعتزمون العودة إلى ديارهم ما لم تستقر الأوضاع.وفي السياق نفسه، يذكّر الموقع بمسح أجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين خلال شباط وآذار الفائتيْن وشمل 3201 سورياً يقيمون في مصر ولبنان والأردن والعراق. ويبيّن المسح أنّ 90% من السوريين لن يعودوا إلى سوريا بحلول العام المقبل.في ما يتعلق بالأسباب، فيعدد المشاركون السوريون ما يلي: غياب فرص كسب لقمة العيش/العمل، غياب الأمن والأمان، وغياب المسكن الملائم، أو غيرها من المخاوف المتعلقة بالسكن.بالعودة إلى لبنان، يشير الموقع إلى أنّ مسحاً أجراه "مرصد حماية اللاجئين" (Refugee Protection Watch) وشمل 579 سورياً، كشف أنّ 58.4% من المشاركين غير حائزين على إقامة قانونية في لبنان. وإلى جانب رحلات العودة التي ينظمها الأمن العام اللبناني، يقول الموقع إنّ "حزب الله" ينظم أيضاً رحلات لعودة النازحين السوريين.