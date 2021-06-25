لبنان

كتل هوائية حارة تؤثر على لبنان.. كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 04:30
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل وعلى الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

في التفاصيل، طقس صيفي رطب ومعتدل الحرارة حتى يوم الاحد، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا تؤدي الى طقس حار خصوصا في الداخل.
ملاحظة : (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة).

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، دون تعديل في درجات الحرارة، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تبدأ بالارتفاع في الداخل و على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الاحد: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجنوبية و الداخلية وانخفاض نسبة الرطوبة.

الاثنين: مشمس الى قليل الغيوم، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة، التي تتخطى معدلاتها الموسمية لهذا الشهر.

- الحرارة على الساحل من 21 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل 17 الى 35 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع: جيد على الساحل ، يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 5,28
- ساعة غروب الشمس: 19,53
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