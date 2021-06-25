رواتب الليرة بخطر أيضاً؟

كشف تقرير نشرته صحيفة "لوريان لوجور" بنسختها الناطقة باللغة الإنكليزية أنّ مصرفيْن تجارييْن كبيريْن على الأقل طلبا من أرباب العمل في قطاعات مختلفة إيداع رواتب موظفيهم بالليرة نقداً حتى يتمكن هؤلاء من قبضها نقداً، وذلك نقلاً عن ممثلي مصرفيْن.

وبحسب ما أوضح ممثلو المصرفيْن أعلاه فإنّ هذه السياسة الجديدة تستهدف الأعمال التجارية التي تتعامل بالتعاملات النقدية بشكل أساسي.

ويأتي الإجراء الجديد هذا في ظل القيود التي فرضها المصرف المركزي على الليرة وعمليات بيع الدولار على منصة صيرفة بسعر 12 ألف ليرة، وتخطي الدولار 16 ألف ليرة.