لبنان

هالسيارة "مش رح تمشي".. أغاني المرحلة المقبلة: "اركبنا ع الحصان ورزق الله ع العربِيّات"!

حسن هاشم Hassan Hachem

|
Lebanon 24
25-06-2021 | 05:30
A-
A+
Doc-P-836648-637602216126783904.jpg
Doc-P-836648-637602216126783904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع التردّي المستمرّ للأوضاع المعيشية والاقتصادية بات نمط حياة اللبنانيين يتغيّر بشكل يومي وسريع، وحتّى الأغاني التي كان يسمعها اللبنانيون ستتغيّر، وهناك أغانٍ ستصبح "مُحرّمة" عليهم لأنّها لم تعد تتماشى مع الواقع والمرحلة.
 
السيدة فيروز قالت يوماً "هالسيارة مش عم تمشي.. بدنا حدا يدفشها دفشة.. بيحكو عن ورشة تصليح.. وما عرفنا وينيي الورشة"، ولكن يبدو أنّ هالسيارة "مش رح تمشي"، لأنّها ولو وصلت إلى ورشة التصليح لن يكون هناك قدرة لتصليحها ولشراء القطع مع تدنّي سعر الليرة أمام الدولار وبالتالي أسعار القطع ستكون "جنونية" ولن يتمكّن اللبناني من تأمينها. 
 
ومن الأغاني التي تصبح "محرّمة" على سمع اللبنانيين "سيارتو أكبر وفلوسو أكتر" التي يؤديها محمد جمال، فاليوم لم يعد هناك "لا سيارة ولا فلوس ولا حتّى بنزين" وعلينا بالبحث عن "شي تاني" على حدّ تعبير وزير الطاقة ريمون غجر. 
 
وبالتالي على اللبنانيين أن ينتقلوا إلى الاستماع كذلك على "شي تاني"، مثل أغنية "يا عربجي زيّن حنطورك أنا وحبيبي بدنا نزورك". وأغنية فهد بلان "اركبنا عالحصان نتفسّح سوا".
 
كما بات على اللبنانيين استعادة ذاكرتهم في زمن الطفولة مع أغنية "كلّن عندن سيارات وجدّي عندو حمار"، لأنّهم سيصبحون "كلّن عندن حمير وما حدا عندو سيارة".
وسيطرب اللبنانيون آذانهم بأغنية "رزق الله عالعربيات" للمطربة هدى، حين يستذكرون مستقبلاً الأيام الخوالي التي كانت تتواجد فيها السيارات يوماً في لبنان.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

حسن هاشم Hassan Hachem

@hassanhachem11
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2021-06-25
10:18 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:59 | 2021-06-25
09:43 | 2021-06-25
09:25 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website