محل للألعاب يتعرض للسرقة

اقدم مجهولون فجر اليوم على الدخول الى محل لبيع الألعاب في محلة طريق المئتين في طرابلس عبر الخلع والكسر، حيث قاموا بسرقة مبلغ من المال وبعض المحتويات وفروا الى جهة مجهولة.



