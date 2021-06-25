فريد الخازن: "وين ضميركن؟"

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على تويتر قائلا:"وين ضميركن...ما هزّ ضميركن مشهد طوابير الذل امام محطات البنزين؟!ما هزّ ضميركن الصيدليات الفاضية والادوية المقطوعة؟!ما هزّ ضميركن انقطاع الحليب؟! وما هزّ ضميركن العتم ببيوت الناس؟!مش خايفين على شعبكن من الجوع والفقر، حتى تفرجوا عن الحكومة وتتخلّوا عن سياسة المحاصصة..."