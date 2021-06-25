فريد الخازن: "وين ضميركن؟"

وين ضميركن...
ما هز ضميركن مشهد طوابير الذل امام محطات البنزين؟!
ما هز ضميركن الصيدليات الفاضية والادوية المقطوعة؟!
ما هز ضميركن انقطاع الحليب؟! وما هز ضميركن العتم ببيوت الناس؟!
مش خايفين على شعبكن من الجوع والفقر، حتى تفرجوا عن الحكومة وتتخلّوا عن سياسة المحاصصة.#وين_ضميركن pic.twitter.com/AyqjCFzdgM
— Farid Haykal El Khazen (@FaridHaykalElKh) June 25, 2021
وين ضميركن...
ما هز ضميركن مشهد طوابير الذل امام محطات البنزين؟!
ما هز ضميركن الصيدليات الفاضية والادوية المقطوعة؟!
ما هز ضميركن انقطاع الحليب؟! وما هز ضميركن العتم ببيوت الناس؟!
مش خايفين على شعبكن من الجوع والفقر، حتى تفرجوا عن الحكومة وتتخلّوا عن سياسة المحاصصة.#وين_ضميركن pic.twitter.com/AyqjCFzdgM