مرتضى في افتتاح مبنى المختبرات الحديثة في تل عمارة: لا مثيل لها في الشرق الأوسط

إفتتحت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في مركز تل عمارة، برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ممثلا بوزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى، مبنى المختبرات الحديثة التابع للمصلحة.وأشار مرتضى، خلال الإفتتاح، إلى أن "جنود مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إدارة وموظفين وخبراء، يسعون دائما لمواكبة التطور العلمي وتقديم أفضل الخدمات في هذا الإطار". ولفت إلى "توسيع المصلحة لآفاق بحوثها الزراعية ومروحة مختبراتها للتحاليل وللبحوث، إلى جانب زيادة حجم مراكز المختبرات والأبحاث، بحيث استطاعت رفع عدد المختبرات الى اكثر من مئة وعشرين مختبرا وإثني عشر محطة شملت كل الجغرافيا اللبنانية، كما استطاعت الحصول على الإعتمادية الأوروبية والإعتراف الإقليمي والدولي، وعلى المصداقية العلمية العالمية، بحيث تم تأمين تجهيزات لهذه المختبرات تضاهي المواصفات العالمية المطلوبة، وتتفوق عليها في بعض الأحيان".وأكد أن "هذه التجربة تدل على أن في لبنان طاقات راكدة ومهمشة، إن استثمرت في المكان الصحيح وأعطيت الفرصة لأدهشت العالم".وقال: "ما نشهده عليه اليوم هو تدشين لمبنى مختبرات حديثة لا مثيل لها في الشرق الأوسط، مبنى بني منذ خمس سنوات بمواصفات عالمية وبأحدث الشروط العلمية ويتضمن:"- مختبر زراعة الأنسجة، حيث يتم إنتاج الشتول المؤصلة من التوت البري والكبار والأزهار وغيرها من الشتول التي يصعب إنتاجها بالطبيعة.- مختبر العلوم الوراثية النباتية الذي يعتبر ركيزة للعلوم الوراثية للنباتات اللبنانية ولمنظمة الأغذية العالمية الفاو.- مختبر الري والأرصاد الجوية يدير شبكة الأرصاد وشبكة الري وشبكة التغيير المناخي، ودراسات حول المياه المبتذلة وتلوث المياه.- مختبر الزراعات المتسعة يقوم بدراسة الأصناف الجديدة من الاعلاف والبطاطا والزراعات الجديدة.- مختبر التغذية يدرس واقع الغذاء في لبنان.- قسم الصيانة يقوم بصيانة كل انشاءات المصلحة".من جانبه، أكد رئيس مجلس ادارة مصلحة الأبحاث العلمية الدكتور ميشال افرام أن "المصلحة لا تزال تسجل الإنجازات برغم كل الظروف القاهرة، لتأتي اليوم خطوة إنجاز المبنى والمختبرات الأحدث في الشرق الأوسط بقعة ضوء في عتمة ما نعانيه راهنا".وتابع: "أول مؤسسة رسمية لديها 120 مختبرا وفرعا بلا أي إيجارات في لبنان، واعتمدت المعلوماتية في إدارتها منذ 2002، وكنا أول مؤسسة عربية تطلق تطبيق إرشاد ذكي مناخي وزراعي وللري، وأول من امتلك مختبرا لفحص كورونا".