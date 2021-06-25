الطفل مهدي غادر منزل ذويه في سن الفيل منذ 4 أيام ولم يعد.. هل شاهدتموه؟





بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الطّفل المفقود:



مهدي علي عبده (مواليد 2011، لبناني) صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورة الطّفل المفقود:مهدي علي عبده (مواليد 2011، لبناني)

الذي غادر بتاريخ 21-6-2021، منزل ذويه الكائن في محلة سِن الفيل، ولم يعُد حتى تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة سِن الفيل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 511989-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.