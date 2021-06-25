غادة عون style.. القضاة يتمرّدون على "موجب التحفظ"

أدرجت القاضية غادة عون في القضاء نمطاً جديداً بات يعرف بـ"غادة عون ستايل"، حيث بات في كلّ مناسبة يخرج القضاة عن صمتهم ليدلوا بتصاريح إعلامية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من أنّهم محكومون بما يعرف بـ"موجب التحفّظ".

ومن بعد "البطولات" التي قامت بها القاضية عون على الشاشات، وعلى قاعدة "ما حدا أحسن من حدا"، كرّت سبحة القضاة "الخارجين عن صمتهم"، مع القاضي شادي قردوحي الذي حوّل صفحته على موقع "فيسبوك" إلى منبر لإطلاق مواقفه السياسية والقضائية و"الثورية".

وعلى شاشة الـLBCI اليوم أطلّت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار ومدّعي عام البقاع القاضي منيف بركات، للحديث عن ملفّ تهريب المحروقات وتخزينها وضبط معابر التهريب غير الشرعية.

كذلك، فإنّ القاضية حياة عاكوم شاهين انضمّت إلى مجموعة القضاة "المنتفضين"، وكتبت منشوراً عبر صفحتها على "فيسبوك" توجّهت فيه للنائب جبران باسيل بشكل مباشرة، قائلة: "كلماتي ليست فقط لجبران بل لكل مسؤولينا اللامسؤولين جبران... في اي برج عاجي تعيش؟؟؟ ما زلت تتحدث عن الطائف...عن حقوق المسيحيين....عن الحق بتسمية وزراء.....عن...عن.... جبران ..اتستعين بالسيد حسن كصديق...... لا يا جبران استعن بالجمهور....بالجمهور....هو القاعدة...وهو الوطن... المسلم جوعان والمسيحي جوعان والكافر جوعان...ومسحوق ومسروق ومنتوف....يذل على ابواب المحطات والمستشفيات والافران...و...و...".

وأضافت: "وانا كقاضية لا يمكن ان يلزمني موجب التحفظ ان ابتعد عن التحليل السياسي... كلكم ساهمتم في خراب البلد..وسنناضل لاستقلالية القضاء لنحاكمكم ونعاقبكم...جميعا لتكونوا عبرة لمن باع وطنه وشعبه لمصالحه الشخصية..".

فهل باتت الضرورات القضائية تبيح محظورات "موجب التحفظ" بالنسبة للقضاة.