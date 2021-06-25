لبنان

ماينزا بعد لقائها الراعي: الولايات المتحدة كانت ولا تزال مهتمة بمساعدة ودعم لبنان

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:09
A-
A+
Doc-P-836661-637602234003913228.jpg
Doc-P-836661-637602234003913228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، عضو المجلس الرئاسي لمفوضية الولايات المتحدة لحرية الديانات العالمية نادين ماينزا، يرافقها ألكسي مكرزل ، وجرى عرض للواقع اللبناني والأزمات التي يتخبط بها لبنان ودور الولايات المتحدة الاميركية والمجتمع الدولي في مساعدته.

بعد اللقاء قالت ماينزا: "لقد تشرفت بزيارة صاحب الغبطة وعرضنا للأوضاع الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وأثنيت على التعايش الذي ما زال قائما على الرغم من كل الظروف الصعبة، وقد ساعدني غبطته على فهم الوضع اللبناني بشكل دقيق، وأكدت لصاحب الغبطة أن الولايات المتحدة كانت ولا تزال مهتمة بمساعدة ودعم لبنان".

أما عن موضوع الحياد الناشط والمؤتمر الدولي من أجل لبنان، قالت ماينزا: "أعتقد أن الولايات المتحدة يمكنها أن تساعد من خلال فتح قنوات حوار وتقريب وجهات النظر، وأرى أن هناك ضرورة للمساعدات الانسانية في هذه المرحلة، وهذا جزء من دور الولايات المتحدة التي ستسعى لتأمين ما يلزم كي يبقى لبنان بلد التعايش المشترك بين مختلف الأديان".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:32 | 2021-06-25
10:21 | 2021-06-25
10:18 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:59 | 2021-06-25
09:43 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website