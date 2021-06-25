لبنان

بيان تحذيري عن نقابة أصحاب السوبرماركت.. هل تقفل ابوابها؟

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:34
A-
A+
Doc-P-836675-637602249062432970.jpg
Doc-P-836675-637602249062432970.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت بياناً اليوم رفعت فيه الصوت حيال ما يجري على أرض الواقع من شح شديد في مادة المازوت، وعدم تمكن السوبرماركت من تسلم كميات تكفي لتشغيلها.
وطالبت النقابة السلطات المعنية بتأمين مادة المازوت بشكل متواصل للسوبرماركت تفادياً لإقفالها، مشيرة الى ان بعض السوبرماركت قد تضطر مرغمة في المرحلة الراهنة الى خفض دوام عملها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:21 | 2021-06-25
10:18 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:59 | 2021-06-25
09:43 | 2021-06-25
09:25 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website