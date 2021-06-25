بيان تحذيري عن نقابة أصحاب السوبرماركت.. هل تقفل ابوابها؟

أصدرت نقابة أصحاب السوبرماركت بياناً اليوم رفعت فيه الصوت حيال ما يجري على أرض الواقع من شح شديد في مادة المازوت، وعدم تمكن السوبرماركت من تسلم كميات تكفي لتشغيلها.وطالبت النقابة السلطات المعنية بتأمين مادة المازوت بشكل متواصل للسوبرماركت تفادياً لإقفالها، مشيرة الى ان بعض السوبرماركت قد تضطر مرغمة في المرحلة الراهنة الى خفض دوام عملها.