تعاون فرنسي- أميركي بشأن الازمة اللبنانية.. لودريان: نعرف المتسببين بها

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن "باريس قررت إدارة الأزمة في لبنان بتنسيق مع الولايات المتحدة وممارسة المزيد من الضغط".

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان أن "باريس قررت إدارة الأزمة في لبنان بتنسيق مع الولايات المتحدة وممارسة المزيد من الضغط".

وأضاف لودريان: "نعرف المتسببين في أزمة لبنان".

أما وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن، فأشار إلى أنه ناقش مع لودريان الأزمة في لبنان والأمن في ليبيا، وأكد أن " الشعب اللبناني يطالب بإنهاء الفساد الذي تمارسه الطبقة السياسية". وتابع: "فرنسا والولايات المتحدة والمجتمع الدولي مستعدون لمساعدة لبنان".