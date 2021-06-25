لبنان

لقاء تكريمي لمدير الادارة في الجيش

Lebanon 24
25-06-2021 | 06:35
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عقدت فعاليات البقاع الروحية والعسكرية لقاءً وطنياً جامعاً في منزل نبال عواضة في بعلبك، تكريما  للواء مالك شمص، عضو المجلس العسكري ومدير عام الادارة في الجيش اللبناني، بحضور عدد من النواب ولشخصيات الدينية والامنية .
والقى اللواء مالك شمص كلمة أشار الى ان الجيش يمر بظروف صعبة، كما كل الوطن، ورغم كل الصعاب يقوم  الجيش بمهامه  على أكمل وجه ضد  الإرهاب والاعتداءات الإسرائيلية، وقد وضع امام خيارين، خيار العزة والاباء والحفاظ على الوطن وخيار التجويع ولقمة العيش، ولمن يحاول العبث بلقمة العيش نقول له انت مخطئ ولبنان بفضل عزته وكرامته وجيشه سيتمكن من أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة .
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