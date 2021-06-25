لبنان

اجتماع لإتحادات النقل البري.. بركان المحروقات شرارة تؤسس الى ما تحمد عقباه

Lebanon 24
25-06-2021 | 07:07
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 صدر عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، البيان الآتي:

"اما وقد اصبحنا على فوهة بركان المحروقات الذي نراه الشرارة التي تؤسس الى ما لا تحمد عقباه. بعد قرار البدء برفع الدعم تدريجيا سيما عن المحروقات على سعر 3900 للدولار الواحد بدل 1500 ل.ل. وهذا ما سيزيد حكما أسعار صفيحتي البنزين والمازوت.

وحيث أن أحدا من المسؤولين لم يبلغنا عن الموعد الزمني للبدء بتنفيذ اقتراح قطاع النقل البري بعدما ابلغني وزير الاشغال العامة والنقل موافقة رئيس الحكومة على الاقتراح...
وكي لا نتسرع في المواقف، أدعو الزملاء في قطاع النقل البري الى اجتماع طارىء لهذه الغاية الساعة 11,00 من صباح يوم الاثنين 28/6/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام لاتخاذ الموقف المناسب حماية للسائقين والمواطنين على حد سواء.
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