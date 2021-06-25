لبنان

انطلاق ماراتون فايزر للفئة العمرية 50 وما فوق في عكار وطرابلس

Lebanon 24
25-06-2021 | 07:18
A-
A+
Doc-P-836683-637602275588487635.jpg
Doc-P-836683-637602275588487635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 انطلق اليوم ماراتون فايزر الذي اعلنته وزارة الصحة العامة لتلقيح الفئة العمرية 50 وما فوق، في عكار وطرابلس، وذلك بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".
 
عكار 
وتم اطلاق الماراتون في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وتوجه مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين الى اهالي المنطقة مشجعا اياهم على "الاقبال بكثافة لاخذ اللقاح طوال هذا اليوم المفتوح للفئات العمرية المحددة ، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا و تأمين مناعة مجتمعية عبر التلقيح".


ولفت الى ان "المستشفى مشاركة ليوم واحد، وهو اليوم الجمعة، في هذا المارتون وعلى الراغبين عدم التردد والاقبال على التلقيح سواء كانوا مسجلين على المنصة او لا، شرط ان تستوفي فيهم شروط الفئة العمرية المحددة من 50 سنة وما فوق".


طرابلس
كذلك، شهد المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس اقبالا على الماراتون، واحتشد المستفيدون من قرار تخفيض السن بشكل ملحوظ عند مداخل المستشفى وفي الأروقة المخصصة للانتظار .


ووصف الدكتور خليل خليل الأجواء بالممتازة متوقعا "ارتفاع اعداد الملقحين والراغبين بتسجيل أسمائهم مع مرور ساعات النهار" .
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:32 | 2021-06-25
10:21 | 2021-06-25
10:18 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:59 | 2021-06-25
09:43 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website