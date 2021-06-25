انطلاق ماراتون فايزر للفئة العمرية 50 وما فوق في عكار وطرابلس

انطلق اليوم ماراتون فايزر الذي اعلنته وزارة الصحة العامة لتلقيح الفئة العمرية 50 وما فوق، في عكار وطرابلس، وذلك بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".

عكار

وتم اطلاق الماراتون في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وتوجه مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين الى اهالي المنطقة مشجعا اياهم على "الاقبال بكثافة لاخذ اللقاح طوال هذا اليوم المفتوح للفئات العمرية المحددة ، وذلك للحد من تفشي وباء كورونا و تأمين مناعة مجتمعية عبر التلقيح".





ولفت الى ان "المستشفى مشاركة ليوم واحد، وهو اليوم الجمعة، في هذا المارتون وعلى الراغبين عدم التردد والاقبال على التلقيح سواء كانوا مسجلين على المنصة او لا، شرط ان تستوفي فيهم شروط الفئة العمرية المحددة من 50 سنة وما فوق".





طرابلس

كذلك، شهد المستشفى الإسلامي الخيري في طرابلس اقبالا على الماراتون، واحتشد المستفيدون من قرار تخفيض السن بشكل ملحوظ عند مداخل المستشفى وفي الأروقة المخصصة للانتظار .





ووصف الدكتور خليل خليل الأجواء بالممتازة متوقعا "ارتفاع اعداد الملقحين والراغبين بتسجيل أسمائهم مع مرور ساعات النهار" .