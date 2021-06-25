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لبنان
الاسمر : الانهيار الكبير بدأت ملامحه ماذا تنتظرون لتأليف الحكومة؟
Lebanon 24
25-06-2021
|
07:45
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قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في تصريح " لا محروقات، لا ادوية، لا مواد غذائية، ورفع ظاهر ومقنع للدعم، المؤسسات تحتضر:
مصالح المياه، مرفأ بيروت اهراءات القمح، كهرباء لبنان، أوجيرو،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الإدارة العامة، القطاعات العسكرية،المستشفيات، الهيئات الضامنة، الأفران، القطاع التعليمي، البيئة (النفايات في كل مكان)".
أضاف: "لا دعم للفقراء والعمال والأساتذة والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين ومن هم بدون عمل. بطاقة تمويلية بدون تمويل، مصارف بدون أموال المودعين ، وتمويل للاجئين بالمليارات وتهريب لكل شيء وللأموال ايضا، وتقارير من سويسرا والمدعين العامين، والشعب عالق في طوابير الذل والقهر والفقر، ووعود المسؤولين ولا من معين ولا من مستجيب".
وسأل: "ماذا تنتظرون حتى تؤلفوا الحكومة؟ الانهيار الكبير قد بدأت ملامحه.الفوضى الإجتماعية، الفوضى الأمنية، الفلتان والثورة، بادروا قبل فوات الاوان حيث لا نفع بعدها لأي شيء".
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