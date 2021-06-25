تسرب للمياه وانزلاقات في هذه البلدة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تسرب مياه على الطريق عند مدخل بلدة بقسطا من جهة عبرا شرق مدينة صيدا، مما ادى الى انزلاق عدد من السيارات وانقلاب "فان" واصطدامه بالرصيف وجرح سائقه.



وقد حضر الى المكان عناصر شرطة بلدية بقسطا حيث عملوا على تأمين الطريق ووضع حواجز لتخفيف السرعة والكشف على مكان تسرب المياه ليتبين انه ناجم عن كسر في قسطل تابع لمصلحة مياه الليطاني.