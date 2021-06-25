لبنان

أزمة البنزين تابع... اشكال وتكسير للسيارات

Lebanon 24
25-06-2021 | 15:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال على محطة "الحلبي" في حلبا-عكار تخلله إطلاق نار كثيف على خلفية التسابق على تعبئة مادة البنزين، واشارت المعلومات عن تكسير عدد من السيارات نتيجة الاشكال.
 
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