أزمة البنزين تابع... اشكال وتكسير للسيارات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال على محطة "الحلبي" في حلبا-عكار تخلله إطلاق نار كثيف على خلفية التسابق على تعبئة مادة البنزين، واشارت المعلومات عن تكسير عدد من السيارات نتيجة الاشكال.