شيا: ندعم "حكومة مَهمّة" وفق مبادرة ماكرون.. والحسابات تظهر "الرقم السحري" للثلث المعطل

ع الرؤية التي عبّر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته عندما قال إنّ ما يحتاجه لبنان فعلاً هو حكومة مَهمّة. وأضافت: "

حكومة المَهمّة التي تحدث عنها ماكرون في ذلك الوقت تركّز على معالجة تداعيات الانفجار والتصدي لوباء كورونا والبدء بتنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية الضرورية لإحداث استقرار اقتصادي واستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.