محطات محروقات تقفل أبوابها حتى اشعار آخر

أعلنت محطات وقود في الضنية توقفها عن العمل ورفع خراطيمها، ابتداء من اليوم وحتى اشعار آخر، عازية السبب الى وقوع إشكالات عدة وعدم قدرة أصحابها على ضبطها.وكانت محطات المحروقات التي فتحت أبوابها اليوم في الضنية قد شهدت إزدحاما خانقا وطوابير أمتدت طويلا أمامها، لكنها لم تلبث أن أغلقت أبوابها بسبب إشكالات وقعت أمامها بين مواطنين على خلفية أفضلية تعبئة خزانات سياراتهم بالوقود.