لبنان

بيع حليب أطفال مدعوم بشكل غير شرعي.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:43
A-
A+
Doc-P-836712-637602362346281330.jpg
Doc-P-836712-637602362346281330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دهم فريق تابع للتفتيش الصيدلي، بمتابعة مباشرة من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، ومواكبة من أمن الدولة، بعد منشور على مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن عن بيع حليب أطفال دون السنة بسعر يفوق السعر المدعوم خمسة أضعاف على الأقل، المكان الذي يتم فيه الإتجار غير المشروع في السوق الموازية.

وقد تبين أن الشخص المعني سيدة تقوم بشراء وتجميع كميات كبيرة من الحليب والمواد الغذائية المدعومة في منزلها وتبيعها بأضعاف سعرها مع خدمة التوصيل إلى المنازل.

وبعد استكمال التحقيق، أحال الوزير حسن الملف إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.

إن وزارة الصحة العامة تكرر الدعوة لمستغلي الظروف الصعبة الراهنة للإبتعاد عن التخزين والإحتكار والإتجار المخالف للقوانين المرعية الإجراء تحت طائلة إتخاذ أقصى الإجراءات العقابية".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:32 | 2021-06-25
10:21 | 2021-06-25
10:18 | 2021-06-25
10:00 | 2021-06-25
09:59 | 2021-06-25
09:25 | 2021-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website