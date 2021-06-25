لبنان

لم يتمكن من ايجاد الدواء لوالدته... وهذا ما فعله

Lebanon 24
25-06-2021 | 16:09
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اقدم احد الاشخاص على اطلاق اعيره نارية في الهواء بالقرب من سنترال التبانه في محلة شارع سوريا في طرابلس.

وافادت المصادر ان اطلاق النار جاء غضباً من الشاب على خلفية عدم تمكنه من ايجاد دواء لوالدته المريضه في الصيدليات نتيجة فقدانه وعدم توفره.
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دواء

طرابلس

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