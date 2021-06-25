لم يتمكن من ايجاد الدواء لوالدته... وهذا ما فعله





اقدم احد الاشخاص على اطلاق اعيره نارية في الهواء بالقرب من سنترال التبانه في محلة شارع سوريا في طرابلس.



وافادت المصادر ان اطلاق النار جاء غضباً من الشاب على خلفية عدم تمكنه من ايجاد دواء لوالدته المريضه في الصيدليات نتيجة فقدانه وعدم توفره.