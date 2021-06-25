لبنان

تعرفوا على "قاتلة الأفاعي" (صورة)

Lebanon 24
25-06-2021 | 09:59
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استطاعت السيدة فاطمة عبد القادر حسين من بلدة "النورة" في عكار من قتل مجموعة كبيرة من الأفاعي ما جعل ابناء المنطقة بطلقون عليها لقب "قاتلة الأفاعي"
 
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