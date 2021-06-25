4 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد الاصابات اليومية؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 544165.

كذلك، سُجلت 4 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7839.