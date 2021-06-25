فرنسا تكرِّم اللّواء عثمان وتقلّده وِسام جوقة الشرف الوطني من رتبة فارس

كرّمت السفيرة الفرنسية في لبنان السّيدة آن غريّو"Anne Grillo" باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، وقلّدته وِسام جوقة الشرف الوطني من رتبة فارس، أحد أرفع الأوسمة الفرنسية.جرى حفل التكريم مساء يوم الخميس 24-6-2021، في مقر إقامة السفيرة في قصر الصنوبر– بيروت، بحضور اللّواء عثمان وعائلته، قادة الوحدات في قوى الأمن الدّاخلي، رئيس شعبة المعلومات، ورئيس ديوان المدير العام. وعن الجانب الفرنسي حضر، إلى السفيرة غريّو، ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة المفوّض العام فابريس غروسّير "FABRICE GROSSIR"، وعدد من كِبار موظفي السّفارة.وخلال الحفل ألقت السفيرة غريّو كلمةً أشادت فيها بالدور الحاسم لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللّواء عثمان في مكافحة الإرهاب، ونوّهت بالإنجازات التي تحقّقت في هذا المجال نتيجة التعاون الدولي ولا سيّما مع فرنسا، ودور مؤسسة قوى الأمن في مكافحة الجرائم بمختلف أنواعها على الصعيد الوطني، مشيرةً إلى أن هذا التكريم هو خير دليل على روابط الصداقة بين البلدين.وبعد أن قلّدت السفيرة الفرنسية اللّواء عثمان الوِسام، ألقى كلمةً شكر فيها السفيرة غريّو والدولة الفرنسية على التكريم الذي اعتبره تكريماً ليس لشخصه فقط إنّما لقوى الأمن الداخلي بمختلف قطعاتها وضباطها وعناصرها، وعلى رأسهم شهداؤها الأبرار الذين قضوا على مذبح الوطن. مضيفاً أنّ العالم كلّه يعلمُ ويرى ويلمس مدى العلاقة الوثيقة بين لبنان وفرنسا، والتاريخ شاهدٌ على ذلك، فهذه العلاقة الوطيدة باتت مُرَسّخة بين شعبين قبل أن تكون بين دولتين ومؤسساتهما. وان التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الفرنسية واللبنانية له أثرٌ كبيرٌ لمصلحة البلدين.